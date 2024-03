Gespräch von Bundeswehr-Offizieren abgehört Putin blamiert Deutschland im Taurus-Abhörskandal

Russland hat die Bundeswehr und die Bundesregierung mit der Veröffentlichung eines abgehörten internen Gesprächs von Luftwaffen-Offizieren über mögliche Taurus-Lieferungen in die Ukraine international blamiert. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach von einer „sehr ernsten Angelegenheit“. Der Militärische Abschirmdienst (MAD) untersucht laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit, wie es dazu kommen konnte. Am Freitag hatte Russland ein mitgeschnittenes Gespräch hoher Offiziere vom Februar veröffentlicht, in der sie Einsatzszenarien für den deutschen Marschflugkörper Taurus erörterten, falls dieser doch noch an die Ukraine geliefert würde. Das Gespräch habe so stattgefunden, bestätigte das Bundesverteidigungsministerium.