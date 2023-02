„Langfristige Perspektive“ Stoltenberg sieht die Ukraine als Mitglied der Nato

Am Freitag hatte die Nato der Ukraine zum Jahrestag des Kriegsbeginns weitere Unterstützung im Kampf gegen die russische Armee zugesichert. Die Militärallianz betonte sie sei „entschlossen“, der Ukraine weiter beizustehen. Die russische Armee war auf Befehl von Kreml-Chef Wladimir Putin am 24. Februar 2022 in das Nachbarland einmarschiert.