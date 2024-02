Ausländerbehörde Tausende Verdachtsfälle auf Sozialbetrug mit ukrainischen Pässen

In mehreren tausend Fällen sollen in Deutschland Menschen mit Hilfe ukrainischer Pässe unzulässigerweise Sozialleistungen erhalten haben. Wie der „Spiegel“ am Samstag berichtet, sind beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) inzwischen über 5.600 Verdachtsfälle gemeldet worden. Die meisten davon kämen aus Bayern (2846), folgen Baden-Württemberg (1980), Thüringen (697) und Niedersachsen (81).