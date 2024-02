Putin droht dem Westen So reagiert die Welt auf den Moldau-Konflikt

Die Provinz Transnistrien und ihre Regierung wird nur von Russland anerkannt. Russland unterstützte bereits die von der Ukraine abtrünnigen Bewegungen in den Regionen Donezk und Luhansk schon vor dem Angriff auf das gesamte Nachbarland. Ein Kongress des international nicht anerkannten Separatistengebiets, das an die Ukraine grenzt, stimmte am Mittwoch für eine solche Aufforderung. Transnistrien wolle sich demnach an den russischen Föderationsrat sowie die Staatsduma wenden „mit der Bitte über die Realisierung von Maßnahmen zum Schutz Transnistriens angesichts des zunehmenden Drucks durch Moldau“. Was genau sie von Russland erwarten, war zunächst nicht klar. Nur so viel: Putin dürfte es gefallen. Die Anfrage dürfte ihm gerade vor den Wahlen in Russland gut passen, da er sich als Retter des russischen Volks profilieren - und dabei Russland erweitern kann.