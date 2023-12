Kämpfer aus Sibirien Warum ein Bataillon aus Russen in der ukrainischen Armee kämpft

Wladimir Putins Angriffskrieg in der Ukraine stürzte einen jungen Russen, den man heute Karabas nennt, in tiefe Verzweiflung. Schockiert von Bildern, die zeigten, was mit Ukrainern in russisch besetzten Gebieten geschah, entschloss er sich zum Handeln - gegen Russland, seine Heimat, sein Land. Karabas wusste, wie er sagt, dass es ein drastischer Schritt war. Er packte seine Taschen und machte sich auf den Weg, um sich den ukrainischen Truppen in ihrem Kampf gegen die Invasoren anzuschließen. Es dauerte fast ein Jahr, bis es schließlich so weit war.