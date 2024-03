Russisches Kriegsschiff versenkt Ukraine meldet Zerstörung der „Sergej Kotow“

Im Februar hatte die Ukraine in zwei Fällen geltend gemacht, russische Kriegsschiffe mit Drohnen versenkt zu haben. Am 1. Februar erklärte die Ukraine, sie habe die russische Korvette „Iwanowez“ versenkt. Am 14. Februar war von der Zerstörung des Landungsschiffs „Caessar Kunikow“ die Rede. Russland bestätigte beide Angriffe nicht. Vor fast zwei Jahren sank das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, der Lenkwaffenkreuzer „Moskwa“, nachdem er bei einem Raketenangriff schwer beschädigt worden war. Nach Angaben der ukrainischen Regierung gehen etwa 20 Prozent der russischen Raketenangriffe auf das Land vom Schwarzen Meer aus.