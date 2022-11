Kiewer Abkommen : Selenskyj spricht bei G20-Gipfel über Plan für Kriegsende

Nusa Dua Wolodymyr Selenskyj hat per Video beim G20-Gipfel über erste Schritte nach einem Kriegsende gesprochen. Zudem beklagte er mit eindrücklichen Zahlen die schweren Folgen des russischen Angriffskriegs für sein Land.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat per Video beim G20-Gipfel einen Plan für ein mögliches Ende des russischen Krieges aufgezeigt. Nötig seien dafür ein Abzug der russischen Truppen und eine Wiederherstellung der territorialen Unversehrtheit der Ukraine , sagte der Staatschef am Dienstag zum Treffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer auf der indonesischen Insel Bali. Für Russland nahm Außenminister Sergej Lawrow teil, der Kremlchef Wladimir Putin vertritt.

Das Abkommen läuft am 19. November aus. Über eine Verlängerung wird verhandelt. Nach Darstellung Selenskyjs könnten in diesem Jahr 45 Millionen Tonnen aus der Ukraine für die Ernährungssicherheit in der Welt bereitgestellt werden.