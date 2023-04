Krieg in der Ukraine Selenskyj fordert Nato-Perspektive und Sicherheitsgarantien

„Wirksame Sicherheitsgarantien für die Ukraine (...) braucht es schon vor unserem Beitritt zum Bündnis“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Samstag mit Blick auf einen Nato-Gipfel im Juli in Litauen. Über Sicherheitsfragen habe er auch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron telefoniert.