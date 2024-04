Internationale Vorschläge für Lösungen Schweiz kündigt Ukraine-Friedenskonferenz für Juni an

Die Schweizer Regierung hat eine hochrangige Friedenskonferenz zur Ukraine angekündigt. Zu dem Treffen am 15. und 16. Juni in Bürgenstock würden Vertreter aus Dutzenden Staaten erwartet, teilte die Regierung in Bern am Mittwoch mit und erklärte, die Schweiz hoffe, dass sich eines Tages auch Russland der Konferenz anschließen werde. In Bürgenstock bei Luzern solle ein Plan diskutiert werden, den der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis in den vergangenen Monaten erarbeitet hätten. Bei der Vorstellung der Konferenz kündite Cassis an, dass bei dem Treffen außerdem auch existierende Vorschläge von anderen Ländern, beispielsweise China, berücksichtigen werden.