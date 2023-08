Krieg in der Ukraine Schriftsteller Kaminer hofft auf Widerstand gegen Putin

Der in Moskau geborene Schriftsteller Wladimir Kaminer („Russendisko“) hofft auf Widerstand in Russland gegen die dortige Staatsführung um Präsident Wladimir Putin. Dies könnten Menschen wie zum Beispiel ein „Offizier mit Ehrenkodex“ sein, sagte er dem privaten Radiosender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. „Sie haben eine einmalige Gelegenheit, alles einem Rentner in die Schuhe zu schieben, und zu sagen, wir haben nichts damit zu tun, das war sein Krieg.“