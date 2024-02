Ukrainischer Präsident in Berlin Scholz und Selenskyj unterzeichnen bilaterale Sicherheitsvereinbarung

Der ukrainische Staatschef erklärte im Onlinedienst Telegram, er werde bei seinen Besuchen in Deutschland und Frankreich über „eine neue Sicherheitsarchitektur für die Ukraine“ diskutieren. Sein Land versuche, „den Krieg so schnell wie möglich zu fairen ukrainischen Bedingungen zu beenden“. Am Samstag ist Selenskyj bei der Münchner Sicherheitskonferenz zu Gast, wo er eine Rede halten und Gespräche mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris führen will.