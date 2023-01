Zahlen, Fakten, Hintergründe Die häufigsten Fragen und Antworten zu Russlands Krieg gegen die Ukraine

In der Ukraine werden derzeit vor allem Kämpfe im Osten und im Süden geführt. Bei Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 greifen russische Truppen von Norden, Osten und Süden an, die geplante Einnahme der Hauptstadt Kiew wird verhindert. Russische Soldaten rücken bis nach Kiew vor und verharren in Vororten wie Butscha, wo sie sich im April zurückziehen. Im Frühjahr nehmen russische Truppen den Donbass mit den Regionen Luhansk und Donezk in der Ostukraine ein. Im September 2022 annektiert Russland neben den Regionen Luhansk, Donezk, auch Saporischschja und Cherson. Aus Letzterer müssen sich die Truppen im November wieder zurückziehen, die Annexion ist international nicht anerkannt. In Gegenoffensiven im Herbst 2022 verzeichnet die ukrainische Armee zudem Geländegewinne in der Region Charkiw im Osten der Ukraine.