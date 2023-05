Treffen mit Joe Biden Selenskyj bestätigt Eroberung von Bachmut durch Russland

Russland hat die monatelange Schlacht um Bachmut für entschieden erklärt und die vollständige Einnahme der Stadt im Osten der Ukraine verkündet. Die Privatarmee Wagner habe die Stadt mithilfe der Artillerie- und Luftunterstützung der russischen Streitkräfte komplett erobert, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau in der Nacht zu Sonntag mit. Zuvor hatte bereits der Chef der Wagner-Söldner, Jewgeni Prigoschin, die Einnahme der seit Monaten äußerst hart umkämpften und inzwischen fast völlig zerstörten Stadt verkündet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Sonntag eine Übernahme der Stadt Bachmut durch Russland bestätigt. Er glaube, dass die Ukraine die Stadt in der Ostukraine verloren habe, sagte Selenskyj am Sonntag während eines Treffens mit US-Präsident Joe Biden beim G7-Gipfel im japanischen Hiroshima. Der ukrainische Präsident fügte hinzu: „Sie müssen verstehen, dass da nichts ist.“ Die russische Seite habe alles zerstört. „Für heute ist Bachmut nur in unseren Herzen. An diesem Ort gibt es nichts mehr.“