Medienberichte US-Russin zu zwölf Jahren Haft wegen „Hochverrats“ verurteilt

Die russisch-amerikanische Doppelstaatlerin Ksenia Karelina ist von einem russischen Gericht zu einer zwölfjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Die Richter in Jekaterinburg sahen am Donnerstag den Hochverrat der in Los Angeles lebenden Frau als erwiesen an. Demnach soll sie Geld an eine karitative Organisation überwiesen haben, die Spenden unter anderem für Waffen und Munition für die ukrainischen Streitkräfte ausgibt.