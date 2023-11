Ausbau der Marine Russland testet neues Atom-U-Boot mit Raketenstart

Russland treibt den Ausbau seiner Marine voran. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Sonntag mitteilte, testete das neue Atom-U-Boot Imperator Alexander III erfolgreich den Start einer mit Atomsprengköpfen ausrüstbaren Interkontinentalrakete vom Typ Bulawa. Dies sei der letzte Test für eine Aufnahme des U-Boots in den Dienst der Marine gewesen. Die ballistischen Rakete sei von einer Unterwasserposition im Weißen Meer vor der russischen Nordküste an der Barentssee gestartet worden und habe ein Tausende Kilometer entferntes Ziel auf der Halbinsel Kamtschatka im Fernen Osten Russlands getroffen, hieß es. Wann der Test stattfand, teilte das Ministerium nicht mit.