„Pro-ukrainische Propaganda“ Russischer Student wegen Anschlagsplänen auf Armee zu fünf Jahren Haft verurteilt

In Russland ist ein 20-jähriger Student wegen der mutmaßlichen Zusammenarbeit mit ukrainischen Geheimdiensten und der Planung von Sabotageakten auf Militärstützpunkte zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Kurgan habe den Studenten „der von den ukrainischen Geheimdiensten rekrutiert wurde, schuldig gesprochen“, für diese gearbeitet zu haben, hieß es am Montag in einer Erklärung des Inlandsgeheimdienstes FSB.