Deportationen von Kindern Moskau schickt wegen Kriegsverbrechen gesuchte Kinderkommissarin zur UN

New York · Vor dem Internationalen Strafgerichtshof will Russland sich nicht angesichts des Vorwurfs illegaler Kinderdeportationen rechtfertigen. Stattdessen lädt Moskau eine der per Haftbefehl Gesuchten zum UN-Sicherheitsrat ein.

06.04.2023, 01:48 Uhr

Die russische Kinderbeauftragte Maria Lwowa-Belowa bei einer Pressekonferenz im russischen Außenministerium am 4. April 2023 (Archivfoto). Foto: dpa/Ulf Mauder

Russland wehrt sich gegen Vorwürfe wegen massenhafter Entführung ukrainischer Kinder aus besetzten Gebieten. Entsprechende Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs im März 2023 bezeichnete Moskau als „Unverschämtheit" und kündigte an, die „wahre Situation" der Kinder im Sicherheitsrat mit „objektiven Informationen" zu belegen. Dazu lud Russland ausgerechnet eine der Personen ein, die wegen der Kinderdeportationen gesucht werden: die russische Kinderbeauftragte Maria Lwowa-Belowa. Sie sagte in einer Videoschalte vor dem UN-Sicherheitsrat am Mittwoch, die Kinder seien zu ihrer eigenen Sicherheit nach Russland gebracht worden. Eine offizielle Kommunikation mit den ukrainischen Behörden über die Kinder habe es nicht gegeben. Moskau arbeite mit internationalen Organisationen zusammen, um sie wieder ihren Familien zurückzugeben, so die Darstellung Lwowa-Belowas. Dabei nannte sie Refugees International, Unicef und das Rote Kreuz. Sarah Sheffer, Vizepräsidentin für strategische Außenkontakte von Refugees International, wies die Angabe zurück. Ihre Organisation sei von Russland nicht wegen der ukrainischen Kinder kontaktiert worden, sagte sie. Unicef und das Rote Kreuz regierten zunächst nicht auf Bitten um Stellungnahme zu den Äußerungen Lwowa-Belowas. Der IStGH hatte Mitte März Haftbefehl gegen Lwowa-Belowa und Präsident Wladimir Putin erlassen, weil sie mutmaßlich für die rechtswidrige Deportation von Kindern und Umsiedlungen aus besetzten Gebieten der Ukraine in die Russische Föderation verantwortlich sind. Auch Recherchen der Nachrichtenagentur AP hatten ergeben, dass Vertreter Russlands ukrainische Kinder ohne Zustimmung von deren Eltern nach Russland deportiert haben, ihnen Lügen erzählten, wonach ihre Eltern sie nicht mehr wollten, und sie zu Propagandazwecken nutzten. Sie kamen in russische Familien und erhielten die russische Staatsbürgerschaft. Um diese Informationen zu kontern, berief Russland, das im April den rotierenden Vorsitz des Sicherheitsrats inne hat, die Sitzung ein. Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja behauptete dabei ohne Belege, auch in Europa würden ukrainischen Flüchtlingen die Kinder weggenommen. Er eröffnete die Sitzung mit den Worten, das Ziel sei, die „eklatante Doppelmoral des Westens" zu entlarven. Botschafter westlicher Staaten boykottierten das informelle Treffen des Sicherheitsrats und entsandten Diplomaten niederer Ebene. Diplomaten der USA, Großbritanniens, Albaniens und Maltas verließen den Saal, als die per Video zugeschaltete Lwowa-Belowa mit ihren Äußerungen begann. Die UN-Botschafterin der USA, Linda Thomas-Greenfield, sagte vor der Sitzung, die USA seien gegen die Veranstaltung und schlössen sich dem Schritt Großbritanniens an, die Übertragung der Sitzung aus Protest zu unterbinden. Lwowa-Belowa dürfe kein internationales Podium erhalten, um Falschinformationen zu verbreiten und „ihre schrecklichen Aktionen" in der Ukraine zu verteidigen, sagte Thomas-Greenfield. Der stellvertretende britische UN-Botschafter James Kariuki sagte vorab mit Blick auf den russischen Vorsitz, „die Tatsache, dass sie jemanden einladen, der vom Internationalen Strafgerichtshof angeklagt ist, spricht für sich". Falls Lwowa-Belowa etwas zu ihrem Vorgehen zu sagen habe, könne sie das vor dem IStGH in Den Haag tun.

