Letzter Tag der Präsidentenwahl Lange Schlangen gegen Putin – Nawalnaja protestiert in Berlin

An Protesten gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin nahe der Botschaft seines Landes in Berlin hat am Sonntag auch Julia Nawalnaja teilgenommen, die Witwe des toten Kremlgegners Alexej Nawalny. Nawalnys Team veröffentlichte am Nachmittag auf Telegram Aufnahmen, die Nawalnaja in Begleitung von Sprecherin Kira Jarmysch inmitten einer Menschenmenge auf der Wilhelmstraße zeigen. Dazu schrieb das Team die Worte „Mittag gegen Putin“ - unter diesem Motto waren die Proteste anlässlich der Präsidentschaftswahl in Russland angekündigt worden.