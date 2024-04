Große Umstrukturierung Russland ernennt neue Marine-Spitze

Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine haben ukrainische Truppen nach Angaben von Kiew ein Drittel der russischen Schiffe der Schwarzmeerflotte zerstört. In der Region gelang es ihnen, mit Hilfe von Seedrohnen und Raketen russische Schiffe zu beschädigen und zu versenken und die Flotte zum Rückzug zu zwingen. So konnte der Seekorridor für den Export ukrainischen Getreides wiederhergestellt werden.