Sicherheitsbedenken Mehrere Paraden zum „Tag des Sieges“ in Russland abgesagt

Sowohl in Moskau als auch in St. Petersburg wurde die zivile Nutzung von Drohnen bis nach dem Feiertag verboten. In den beiden Metropolen sollten die geplanten Paraden am Dienstag aber stattfinden. In St. Petersburg mit seinen vielen Kanälen wurde unter anderem die Verwendung von Jet Skis untersagt. In Moskau durften Autos von Car-Sharing-Diensten nicht ins Zentrum fahren. Am Roten Platz findet dort die traditionelle Militärparade statt, in Anwesenheit von Präsident Putin.