Flugverkehr vorübergehend unterbrochen Russland meldet Abschuss zweier Drohnen in der Region Moskau

Die russische Luftabwehr hat eigenen Angaben zufolge über der Region Moskau zwei „Angriffsdrohnen“ abgeschossen. Eine davon sei in der Gegend von Krasnogorsk, die andere in der Gegend von Tschastsy abgeschossen worden, erklärte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin am Dienstag im Onlinedienst Telegram. Die Rettungsdienste seien vor Ort. Zu Opfern oder Schäden machte er zunächst keine Angaben.