Drohnen Russland meldet Attacken auf Grenzregionen

Russland hat am Samstag weitere Angriffe auf seine Grenzregionen gemeldet. Es habe eine Attacke mit zwei Drohnen auf ein Verwaltungsgebäude einer Ölfirma in der westrussischen Region Pskow gegeben, die an Belarus, Lettland und Estland grenzt, berichtete Gouverneur Michail Wedernikow am Samstag. Durch eine Explosion sei das Gebäude beschädigt worden. Eine weitere Drohne sei in der Region Twer rund 150 Kilometer nördlich von Moskau niedergegangen, teilten die örtlichen Behörden mit.