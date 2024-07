Besuch bei Putin Indiens Premier Modi in Russland eingetroffen

Der indische Premier Narendra Modi ist in Moskau eingetroffen - sein erster Besuch seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Nach seiner Landung am Montag sollte Modi sich noch am Abend mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Bei einem Gespräch geht es unter anderem um Russlands Invasion in der Ukraine. „Wir streben danach, eine unterstützende Rolle für eine friedliche und stabile Region zu spielen“, sagte Modi. Er freue sich, mit seinem „Freund“ Putin alle Aspekte der bilateralen Zusammenarbeit zu erörtern. Am Abend ist ein Festbankett mit Putin geplant.