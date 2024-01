Kreig in der Ukraine Russland hat bisher 2600 Panzer in der Ukraine verloren

London · Nach britischen Geheimdienstinformationen hat Russland in einem Jahr 2600 Panzer verloren – und fast doppelt so viele Flugzeuge. Kann das Land die Ukraine-Offensive so weiter fortsetzen?

29.01.2024 , 11:25 Uhr

Ein zerstörter russischer Panzer in der Provinz Cherson. Seit Beginn der Offensive Russlands im Oktober ist die Zahl der Verluste gestiegen. (Symbolbild) Foto: dpa/Celestino Arce Lavin

Russland hat seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine nach britischer Schätzung etwa 2600 Kampfpanzer verloren. In den 23 Monaten bis zum 25. Januar 2024 seien zudem 4900 weitere russische gepanzerte Kampffahrzeuge zerstört worden, teilte das britische Verteidigungsministerium am Montag unter Berufung auf Geheimdienstinformationen mit. Ukraine will die Leichen des Flugzeugabsturzes sehen Ukraine-Liveblog Ukraine will die Leichen des Flugzeugabsturzes sehen Im vergangenen Jahr habe Russland etwa 40 Prozent weniger Fahrzeuge verloren als noch 2022. Das liege wahrscheinlich daran, dass der Krieg 2023 viel statischer gewesen sei und die russischen Einheiten den Großteil des Jahres eher defensiv agiert hätten, hieß es in London weiter. Seit Oktober 2023 gehe Russland in der Ostukraine wieder in die Offensive. Seitdem hätten die russischen Verluste zugenommen auf vermutlich bis zu 365 Kampfpanzer und 700 Kampffahrzeuge. Allerdings habe Russland nur geringe Geländegewinne erzielt. Das britische Ministerium betonte zugleich, Russland könne wahrscheinlich mindestens 100 Panzer im Monat produzieren und verfüge deshalb über die Fähigkeit, Verluste auf dem Schlachtfeld auszugleichen und die Offensive auf absehbare Zeit fortzusetzen. Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.

(mj/dpa)