Krieg in der Ukraine Ukrainische Offensive bei Kursk durch Russland gestoppt?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner nächtlichen Video-Ansprache, die Operation in Russland sei eine Frage der ukrainischen Sicherheit. Die Region Kursk sei von Russland genutzt worden, um viele Angriffe gegen die Ukraine zu starten. Mit dem Einsatz von Soldaten in Kursk könnte die Ukraine jedoch an Teilen der Front im Osten des Landes geschwächt werden. Am Dienstag meldeten die ukrainischen Streitkräfte verstärkte Angriffe im Gebiet von Pokrowsk im Oblast Donezk.