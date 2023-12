Massive auf Luftschläge auf mehrere Städte Russland greift Ukraine mit Marschflugkörpern und Hyperschall-Raketen an

Aus der Ukraine werden mehrere Todesopfer infolge des massiven russischen Luftangriffs gemeldet. In der östlichen Großstadt Dnipro wurden vier Menschen getötet und mehr als ein Dutzend weitere verletzt, wie örtliche Behörden mitteilen. Nach Angaben des Gouverneurs der Region wurden eine Entbindungsklinik und ein Einkaufszentrum getroffen. Das Gesundheitsministerium teilt mit, dass eine nicht näher bezeichnete medizinische Einrichtung in der Stadt erheblich beschädigt worden sei. Alle Patienten und Mitarbeiter hätten sich aber in Sicherheit bringen können. In der Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa wurden zwei Menschen getötet, wie der dortige Regionalgouverneur mitteilt. Mindestens 15 weitere Menschen seien verletzt worden, darunter zwei Kinder.