Kriegsgegner verließ sein Heimatland Russland erklärt Ex-Regierungschef Kassjanow zum Auslandsagenten

Die russischen Behörden haben den ehemaligen Regierungschef des Landes, Michail Kassjanow, zum Auslandsagenten gestempelt. „Kassjanow hat sich an der Schaffung und unbegrenzten Verbreitung von Meldungen und Materialien ausländischer Agenten beteiligt und Falschinformationen über Entscheidungen der öffentlichen Gewalt in Russland und ihre Politik verbreitet“, heißt es in der am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung des russischen Justizministeriums. Außerdem wird ihm sein Engagement gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zur Last gelegt.