Nach Flugzeugabsturz Russland droht Ukraine mit Konsequenzen für künftigen Gefangenenaustausch

Die Ukraine hat weder bestätigt, dass sie die Iljuschin Il-76 in der russischen Grenzregion Belgorod abgeschossen hat, noch dass ukrainische Gefangene an Bord gewesen waren. Dagegen hat sie wesentliche Teile der russischen Darstellung bestritten. Der ukrainische Militärgeheimdienst GRU bestätigte, dass ein Austausch geplant gewesen sei. Er sei aber nicht wie sonst darüber informiert worden, wie Russland die Gefangenen zum Übergabepunkt bringen würde. Die Ukraine sei auch nicht aufgefordert worden, die Sicherheit des Luftraums um Belgorod zu gewährleisten, wie es bei früheren Austauschaktionen der Fall gewesen sei. Präsident Wolodymyr Selenskyj verlangte eine vollständige Aufklärung des Vorfalls. Er warf der Regierung in Moskau vor, „mit dem Leben der ukrainischen Kriegsgefangenen zu spielen“. (Bericht von Reuters, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)