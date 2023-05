Diplomatische Eiszeit Russland muss Konsulate in Deutschland schließen

Deutschland fährt die diplomatischen Beziehungen zu Russland drastisch herunter. Als Antwort auf die russischen Beschränkungen für deutsche Diplomaten und Kulturvertreter entschied die Bundesregierung am Mittwoch, dass vier von fünf russischen Konsulaten in Deutschland bis Ende des Jahres schließen müssen. Russland werde nur noch die Botschaft in Berlin und ein Konsulat betreiben können, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin mit. Deutschland selbst schließe die Generalkonsulate in Kaliningrad, Jekaterinburg und Nowosibirsk, weil mit der russischen Beschränkung der Personalstärke dort keine konsularische Betreuung mehr möglich sei. „Der Dienstbetrieb wird schon jetzt erheblich reduziert und bis November eingestellt.“ Dies ist der stärkste Einschnitt in den diplomatischen Beziehungen beider Länder seit Jahrzehnten. Auch die Zahl neuer Visa wird dadurch deutlich eingeschränkt.