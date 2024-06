„Asymmetrische Antwort“ Das sagt Putin über einen russischen Angriff auf Nato-Gebiet

Vor seinem Einmarsch in die Ukraine hat Moskau seine Angriffspläne mehrfach abgestritten. Nun tat der russische Präsident Wladimir Putin Befürchtungen westlicher Staaten vor einem russischen Einmarsch auf Nato-Gebiet als angeblichen „Schwachsinn“ ab. „Sie haben sich ausgedacht, dass Russland die Nato angreifen will. Sind Sie komplett verrückt geworden? Sind Sie so dumm wie dieser Tisch? Wer hat sich das ausgedacht? Das ist Unsinn, verstehen Sie. Schwachsinn“, sagte Putin am Mittwoch bei einem Treffen mit Vertretern großer internationaler Nachrichtenagenturen, darunter auch dpa, in St. Petersburg.