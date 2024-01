Krieg in der Ukraine Russisches Flugzeug mit 65 ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord abgestürzt

Moskau · Ein russisches Militärtransportflugzeug mit mehr als 70 Menschen ist am Mittwoch über dem Gebiet Belgorod an der Grenze zur Ukraine abgestürzt. Was bisher dazu bekannt ist.

24.01.2024 , 10:42 Uhr

Ein Soldat steht neben einem abgestürzten russischen Jet. (Archiv/ Symbolbild) Foto: AFP/YASUYOSHI CHIBA

An Bord der Maschine vom Typ Iljuschin Il-76 seien 9 russische Besatzungsmitglieder gewesen sowie 65 ukrainische Kriegsgefangene, meldete die Agentur Tass. Die Gefangenen seien zu einem geplanten Austausch geflogen worden. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Für diese Angaben gab es zunächst keine andere Bestätigung. Als Absturzort wurde die russische Region Belgorod genannt, Belgorod grenzt an die Ukraine. Ob es Überlebende gab, war zunächst nicht bekannt. Auch die Absturzursache war vorerst unklar. Es seien Ermittlungen eingeleitet worden, erklärte das Ministerium. Belgorod geriet in den vergangenen Monaten immer wieder vom Nachbarland aus unter Beschuss. Bei einem Raketeneinschlag im Dezember wurden 25 Menschen getötet.

