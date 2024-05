Armee oder Gelände schützen Russische Offensive stellt Kiew vor strategisches Dilemma

Der Kreml will eigenen Angaben zufolge eine Pufferzone im Nordosten der Ukraine schaffen, um die russische Region Belgorod vor weiteren Angriffen zu schützen. In der Grenzregion hat Russland einen klaren logistischen Vorteil. „Die Russen können Luftunterstützung, Drohnen und Artillerie mobilisieren, indem sie von ihrem Territorium aus schießen, also mit verkürzter Logistik und Luftüberlegenheit“, sagt Razoux. „Sie sind in einer optimalen Position.“