Habeck zu Ukraine-Hilfen „Wir haben nicht genug getan“

Russische Truppen waren am Freitag von Norden aus in die Ukraine eingedrungen und hatten damit neben dem Osten und Süden eine dritte Front eröffnet. Vermutet wird, dass ein Großangriff auf die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw vorbereitet wird. Im Zuge dessen wäre die Militärführung in Kiew gezwungen, Verbände an anderen Frontabschnitten in die Region zu verlegen, was teilweise bereits geschehen ist. Bekannt wurde am Montag, dass die Ukraine den Oberbefehlshaber für die Armee in Charkiw ausgetauscht hat. Die Ernennung von Brigadegeneral Mychajlo Drapatyj zum neuen Kommandeur sei bereits am Samstag beschlossen worden, erklärte das Militär. Ein Grund wurde nicht genannt.