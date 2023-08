Krieg in der Ukraine Deutscher Rüstungskonzern beginnt bald Panzerwartung in der Ukraine

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall will in den kommenden Tagen die Wartung von Panzern in der Ukraine starten. „Wir werden noch diesen Monat mit dem Service beginnen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Armin Papperger der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Die ersten zwölf Mitarbeiter aus der Ukraine hätten ihre Ausbildung in Deutschland bereits begonnen, weitere zwölf kämen hinzu. Deutschland liefert zur Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland unter anderem Leopard-Kampfpanzer. Da der Verschleiß in Gefechten hoch ist, ist eine regelmäßige Wartung wichtig.