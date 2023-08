Anderthalb Jahre Angriffskrieg in der Ukraine „Nuklearwaffen sind für Putin eine realistische Option“

Herr Libman, Dänemark und die Niederlande haben der Ukraine nun die Lieferung von F-16-Kampfjets zugesagt, Griechenland will bei der Ausbildung der Piloten helfen. Präsident Selensky sagte in dem Zusammenhang, er sei zuversichtlich, „dass Russland diesen Krieg verlieren wird.“ Was ist davon zu halten?