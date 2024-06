Putin in Hanoi Russland und Vietnam vertiefen Zusammenarbeit

„Vietnam ist unser zuverlässiger Partner und Freund“, sagte Putin. Russland sei fest entschlossen, die strategische Partnerschaft umfassend auszubauen. Der Kremlchef sprach mit dem Generalsekretär der kommunistischen Partei, Nguyen Phu Trong, auf dessen Einladung er in Hanoi war, mit Präsident To Lam und Regierungschef Pham Minh Chinh. „Ich erinnere mich mit warmen Gefühlen an das große und schöne Land Russland“, sagte Generalsekretär Nguyen Phu Trong, der wie viele Angehörige der vietnamesischen Führung in der früheren Sowjetunion studiert hat. Präsident To Lam sprach von der großen Vertrauensbasis zwischen beiden Ländern.