Nach mehreren großen Protesten : Zehntausende bei pro-ukrainischer Demonstration in Prag

Zehntausende bei pro-ukrainischer Demonstration in Prag

Prag Am Sonntag haben sich Zehntausende Menschen „gegen die Angst“ auf dem Prager Wenzelsplatz versammelt. Die Demonstranten traten für weitere Unterstützung beim ukrainischen Abwehrkampf ein.

Nach mehreren Großdemonstrationen gegen die tschechische Regierung haben sich am Sonntag Zehntausende Menschen „gegen die Angst“ auf dem Prager Wenzelsplatz versammelt. Während bei den früheren Kundgebungen Zehntausende gegen Energiepreissteigerungen und Tschechiens Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine protestierten, traten die Demonstranten nun für weitere Unterstützung beim ukrainischen Abwehrkampf ein.

Die Organisatoren wollten nach eigenen Angaben zeigen, dass Tschechien stark genug sei, die aktuelle Krise zu bewältigen, und daher keine Angst zu haben brauche. In einer Videobotschaft wandte sich auch die ukrainische Präsidentengattin Olena Selenska an die Kundgebungsteilnehmer. Die Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verurteilte die jüngsten russischen Raketenangriffe auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine. „Lassen wir nicht zu, dass Russland uns und die ganze Welt in Finsternis stürzt!“, rief sie aus. Die Demonstranten führten ukrainische, tschechische und EU-Fahnen mit sich.