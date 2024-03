Russinnen und Russen wählen in Deutschland 1000 Menschen warten vor Generalkonsulat in Bonn – Proteste in Berlin

In Deutschland lebende Russen können am Sonntag von 8.00 bis 20.00 Uhr in Bonn-Bad Godesberg ihre Stimme abgeben. Ein weiteres Wahllokal gibt es hierzulande noch in der russischen Botschaft in Berlin. Die von Betrugs- und Manipulationsvorwürfen überschattete dreitägige Präsidentenwahl in Russland hatte dort am Freitag begonnen.