Attentat auf Selenskyj? Polen verhaftet 18 Personen wegen mutmaßlicher Pläne im Auftrag Moskaus

Siemoniak zufolge waren zehn der seit Dezember festgenommenen Personen direkt an der Planung von Sabotage in Polen beteiligt. Die polnischen Behörden haben vor kurzem erfolgte Brandstiftungen oder versuchte Brandstiftungen mit Leuten in Verbindung gebracht, die von Russland unterstützt worden sein sollen. Verhaftet worden sind laut Behördenangaben in den vergangenen Monaten Staatsbürger von Polen, Belarus und der Ukraine.