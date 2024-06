Ukraine-Krieg Deutscher Panzerbauer stellt automatisierte Radhaubitze vor

Mit einer automatisierten Radhaubitze verspricht der Panzerbauer KNDS der Bundeswehr und Streitkräften von Partnerstaaten Vorteile auf dem Gefechtsfeld. Zudem sollen bei dem neuen Artilleriesystem zwei Soldaten als Besatzung ausreichen. „Das ist das Minimale, was möglich ist, und es ist auch ganz gut operativ umsetzbar. Im Wesentlichen ist es der Fahrer und der Geschützkommandant“, sagte Till von Westerman, bei KNDS Deutschland verantwortlich für den Geschäftsbereich Kampfsysteme, der Deutschen Presse-Agentur auf dem Truppenübungsplatz Altengrabow in Sachsen-Anhalt. Dort wurde das Waffensystem am Mittwoch und Donnerstag präsentiert.