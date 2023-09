Weniger russische Soldaten an Nato-Grenzen Moskau zieht Soldaten von der Grenze zu Norwegen ab

Derweil drängt der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, die Bundesregierung zur raschen Lieferung weitere Waffen und des Marschflugkörper-Systems vom Typ „Taurus“. „Für jede Verzögerung zahlen wir Ukrainer den höchsten Preis: Das kostet das Leben unserer Patrioten, unserer Soldaten“, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“. Dies habe er „exakt so“ auch Bundeskanzler Olaf Scholz bei einer Begegnung am Donnerstag in Berlin gesagt: „Die Unterstützung der Ukraine ist ein Schlüssel für den Frieden in Europa.“ Klitschko bedankte sich für bisherige Waffenlieferungen aus Deutschland und insbesondere für Luftabwehr-Technologie zum Schutz Kiews. Scholz, der bisher mit der Lieferung der Marschflugkörper zögert, unterstütze die Ukraine, sagt Klitschko. „Aber er ist ein Politiker – er will nicht einfach etwas versprechen. Doch die Gespräche mit Kanzler Scholz gefallen mir viel mehr als zu Anfang des Krieges. Er ist proaktiver geworden als in der Zeit davor.“