Superreich, loyal und ersetzbar Putins Pläne für die Zukunft der russischen Oligarchen

„Die Garantie lautete, dass all die vor seiner Präsidentschaft angehäuften Vermögen von ihren Besitzern behalten werden konnten, und das hat sich niemals geändert“, schrieb Analystin Alexandra Prokopenko von der Denkfabrik Carnegie Endowment for International Peace in Washington in diesem Jahr in einem Kommentar. „Loyalität ist das, was Putin mehr alles andere schätzt.“