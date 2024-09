Bundeskanzler beim Bürgerdialog Scholz nennt russischen Überfall auf Ukraine „ober-dumm“

„Der Krieg ist auch aus russischer Sicht ober-dumm“, sagte er am Samstag bei einem Bürgerdialog als SPD-Bundestagsabgeordneter im brandenburgischen Prenzlau. Für seine imperialistischen Träume hetze Putin hunderttausende russische Soldaten in schwere Verwundungen und den Tod und zerstöre die Wirtschaftsbeziehungen Russlands zu vielen Ländern der Welt. „Und die Ukraine wird danach eine stärkere Armee haben, als sie sie vorher hatte“, fügte Scholz hinzu. Deutschland werde die Ukraine weiter militärisch unterstützen, damit das überfallene Land nicht zusammenbreche und weil man verhindern müsse, dass ein eklatanter Bruch der Regeln in Europa Erfolg habe. „Putin bringt sein Land um alle Zukunft.“ Eine Friedenslösung könne es nur geben, wenn Russland akzeptiere, dass die Ukraine kein Vasallenstaat sei.