Kanzler im Bürgerdialog Scholz fordert Hunderttausende Ukrainer zur Arbeit auf

Es sei annehmbar, wenn man nicht sofort in dem Beruf seiner Qualifikation oder aber zunächst nur in Teilzeit arbeiten könne, sagte Scholz. Dies sei in anderen Ländern zumutbar, das müsse auch für Deutschland gelten. Scholz wies zudem den Bundesländern und den Arbeitsgebern eine Verantwortung zu. Es gebe in den Bundesländern viel zu viele parallele Anerkennungsstellen für Berufsabschlüsse und Qualifikationen. „Das ist Quatsch. Wir bemühen uns sehr, die Zahl der Anerkennungsstellen zu reduzieren“, sagte er. Es könne auch nicht sein, dass von den 2000 ukrainischen Ärzte, die in Deutschland arbeiten wollten, erst 120 eine Berechtigung bekommen hätten. Scholz forderte die Arbeitgeber auf: „Schaut Euch die Leute an; schaut, ob es klappt.“ Bescheinungen könne man auch später nachholen.