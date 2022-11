Außenministertreffen in Bukarest Nato will Winterhilfen für Ukraine beschließen

Zurückhaltend äußerte sich Baerbock zur polnischen Forderung, die Bundesregierung solle ein Patriot-Luftabwehrsystem an die Ukraine liefern statt an Warschau. Die Nato müsse angesichts der vielen militärischen Hilfen für Kiew auch sicherstellen, was sie „in ihrem eigenen Bündnisgebiet an Materialien“ habe, betonte Baerbock. Dabei müsse die Militärallianz „abgewogen alle notwendigen Schritte gemeinsam gehen“. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte in dieser Frage das Gespräch mit den Nato-Partnern gesucht.