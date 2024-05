Treffen der Nato-Militärchefs „Russland fehlt die Fähigkeit zum strategischen Durchbruch“

Erst am Vorabend des hochrangigen Nato-Militärtreffens hat der britische Verteidigungsminister Grant Shapps eine klare Verbindung hergestellt: „Das ist die große Lektion aus dem, was in Charkiw passiert“, stellte Shapps fest und sprach von einem „Weckruf“. Das Vorrücken der russischen Streitkräfte in der Region Charkiw habe gezeigt, dass man sich in diesem Krieg keine Unaufmerksamkeit, keine nachlassende Unterstützung leisten könne. Die USA hätten zu lange gebraucht, um mit ihrem neuen Hilfspaket durch den Kongress zu kommen.