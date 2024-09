Rumänien und Lettland Nato-Länder melden russische Drohnen in ihrem Luftraum

Vorläufige Daten deuteten darauf hin, dass es in einem unbewohnten Gebiet in der Nähe des rumänischen Dorfes Periprava nicht weit von der ukrainischen Grenze eine Einschlagszone geben könne, teilte das Ministerium weiter mit. Der Fall werde näher geprüft. Die rumänischen Notstandsbehörden gaben Warnungen an die Bewohner von zwei Regionen im Osten des Landes heraus.