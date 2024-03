Nach Luftraumverletzung in Polen USA sichern Nato-Partnern „felsenfeste“ Unterstützung zu

Das sagte am Montag der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Matthew Miller. Warschau zufolge war in der Nacht zum Sonntag ein russischer Marschflugkörper kurzzeitig in den polnischen Luftraum eingedrungen. Der Vorfall ereignete sich bei russischen Angriffen auf den Westen der Ukraine. Den polnischen Angaben zufolge wurde der Luftraum des Nato-Mitglieds rund 40 Sekunden lang verletzt. Nach dem Vorfall wurden die polnische Luftabwehr und die Luftwaffe aktiviert.