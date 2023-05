Krieg in der Ukraine Moskauer Kirchengericht verurteilt Priester nach Friedensgebet

Wegen eines Friedensgebets will die russisch-orthodoxe Kirche einem Geistlichen offenbar seine Priesterwürde aberkennen. Ein Moskauer Kirchengericht sprach sich laut örtlichen Medienberichten dafür aus, den Priester Ioann Kowal in den Laienstand zurückzuversetzen, weil er in einem Gottesdienst statt für den Sieg für den Frieden gebetet habe. Der orthodoxe Moskauer Patriarch und Ortsbischof Kyrill I. müssen der Strafe demnach noch zustimmen, damit sie in Kraft tritt.