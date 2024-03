Söder zu Taurus für Ukraine „Diese Waffe muss zum Einsatz kommen“

Der Taurus-Hersteller MBDA Deutschland sieht derweil aus technischer Sicht keine Probleme für eine Lieferung seiner Marschflugkörper an die Ukraine. „Wir können Nutzernationen von Taurus, und hier auch natürlich die Ukraine, vollständig im technischen Umfang mit dem System schulen, so dass unser Kunde, in dem Fall dann auch die Ukraine, alleinstehend technisch in der Lage ist, den Taurus zu betreiben und zu bedienen“, sagte MBDA-Deutschland-Chef Thomas Gottschild am Dienstag am Firmenstandort im bayerischen Schrobenhausen. „Diese Länderabgabe, und auch die Rahmenbedingungen dieser Länderabgabe, ist am Ende eine politische Entscheidung“, betonte er.